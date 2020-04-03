«نخيل» تعقم 647 مبنى سكنياً بدبي

المصدر: دبي- البيان

تنفذ شركة «نخيل» للتطوير العقاري برنامج تعقيم كإجراء احترازي للمباني السكنية كافة في محفظتها بدبي البالغ عددها 647 مبنى مدة أسبوعين، وذلك كجزء من التزامها المستمر ضمان المحافظة على أعلى مستويات الصحة العامة.

ويستمر البرنامج لغاية 12 أبريل ويغطي جميع المباني السكنية التي تديرها «نخيل ستراتا» والمباني التابعة لقسم «نخيل للتأجير السكني»، حيث سيتم تعقيم وتطهير المباني في «نخلة جميرا»، و«ديسكفري جاردنز»، و«ذا جاردنز» (الحدائق)، و«مرتفعات جميرا» (جميرا هايتس)، و«مساكن الفرجان» و«بدرة»، و«المدينة العالمية» (انترناشيونال سيتي).