1.92 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع المنقضي 1.92 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 253 مبايعة بقيمة 441.82 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 134.23 مليون درهم و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 307.59 ملايين.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة بوكدرة، وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.39 مليار درهم منها 30 رهن أراضٍ بقيمة 1.33 مليار درهم و43 رهن فلل وشقق بقيمة 59.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 775 مليون درهم، ورهن في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 350 مليوناً.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 85 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 18 مليون درهم وأخرى بمنطقة المطينه بـ 16 مليون درهم.