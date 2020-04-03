«سامسونج» تدعم مبادرة #خلك_في_البيت

المصدر: دبي- البيان

اتخذت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، المزيد من الخطوات تماشياً مع دعم مبادرة #خلك_في_البيت بالإمارات عبر مواصلة تزويد عملائها وأفراد المجتمع المحلي بخدمات مبتكرة ذات قيمة إضافية خلال هذه الفترة. وأعلنت الشركة توفير خدمة «تسلم الأجهزة وصيانتها وتوصيلها» والتي تتضمن خدمة تسلم وتصليح وتوصيل الأجهزة إلى منازل العملاء.

وسيستفيد من هذه الخدمة عملاء سامسونج من مستخدمي الأجهزة المحمولة واللوحية. وتتوافر هذه الخدمة من اليوم وحتى 30 أبريل الجاري، وتشمل جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية من سامسونج، المكفولة أو التي انتهت كفالتها.

ويمكن للعملاء التواصل مع مركزخدمة العملاء لتحديد موعد تسلم الجهاز، وسيقوم فريق سامسونج بتسلم الجهاز وإصلاحه في مركز خدمة عملاء سامسونج.