جيبكا: استمرار الإمدادات ضروري

المصدر: دبي- البيان

حث الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، المنظمة الممثلة لشؤون قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، الحكومات والمشرعين الدوليين، على العمل معاً، والسعي لضمان استمرارية إمداد المواد الأولية أو خامات التغذية الضرورية، والتي تدخل في تصنيع المعدات الطبية ومواد التنظيف، التي تعتبر حاسمة للغاية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ورغم تعرض سلسلة التوريد لاضطرابات كبيرة، تمكنت الصناعة الكيمياوية خليجياً، من توحيد جهودها لحماية توريد المواد الخام التي تدخل في تصنيع المنتجات المستخدمة في التنظيف والتعقيم والاختبار، وعلاج المرضى المصابين بالفيروس، إلى جانب معدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين، وكذلك ضمان تصنيع منتجات التغليف للمواد الغذائية الأساسية. وبالنظر إلى ما نشهده اليوم، فإن عوامل عدة، منها التعريفات التجارية المفروضة قبل بداية الأزمة، وتداعيات تزايد الحمائية العالمية منذ منتصف عام 2018، إلى جانب إغلاق الحدود في بعض البلدان، تصعب وصول المواد الخام الكيمياوية إلى مصانع الإنتاج في أنحاء العالم. ودعت «جيبكا»، دول العالم، إلى تخفيض التعريفات، وإزالة فورية للحواجز التجارية، والعقبات البيروقراطية.