3 أشهر إعفاء لمستأجري «ذا ماركت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت العقارية للاستثمار، أحد المشاريع المشتركة لدبي للاستثمار، والتي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، إعفاء مستأجري التجزئة في «ذا ماركت»، مركز التسوق الواقع في «جرين كوميونيتي» ضمن مجمع دبي للاستثمار من الإيجار لمدة 3 أشهر.

وتماشياً مع الجهود الحالية الهادفة للسيطرة على الفيروس، ومساعي ومبادرات إدارات مراكز التسوق في الدولة للتخفيف من آثاره، طلبت «العقارية للاستثمار» من التجار إغلاق محلاتهم مؤقتاً، التزاماً بالإجراءات الوقائية التي أطلقتها الهيئات الحكومية المعنية.

وقال الدكتور راشد عبدالله الحجي، مدير عام العقارية للاستثمار: «نقدم من خلال «ذا ماركت»، تجربة تسوّق تلبي احتياجات السكان في مجمع دبي للاستثمار، لكن خلال هذه الظروف تأتي الصحة والسلامة للجميع من عملائنا ومستأجرينا في مقدمة اهتمامنا. يمثل المستأجرون العامل الأول لنجاحنا، ونظراً للإغلاق المؤقت، فقد أعلنا عن هذه المبادرة لدعمهم بشكل مباشر. وتعمل فرق إدارة المركز بشكل وثيق مع المستأجرين للوقوف على أوضاعهم، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة، حتى نتمكن سوياً من تجاوزها وعودة الأعمال إلى مسارها المعتاد».