"الاتحاد للطيران" تسير رحلات إلى 7 وجهات اعتباراً من الأحد القادم

المصدر: أبوظبي ــ البيان

قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" إن الناقلة سيرت على مدار الأسابيع الماضية، رحلات إجلاء إلى عدد من الدول مما سهلت لرعاياها العودة لديارهم في ظل قيود السفر الراهنة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم، إن هذه الرحلات العارضة، تمت الموافقة عليها من قبل حكومة دولة الامارات والسلطات المعنية، وقامت الاتحاد للطيران بإجلاء مواطني الدولة من مختلف الدول حول العالم إلى العاصمة أبوظبي، كما نقلت هذه الرحلات شحنات غذائية دعماً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.

وأشار إلى أنه من بين هذه الرحلات عدد من الوجهات مثل الولايات المتحدة واستراليا وسيريلانكا. حيث تمت الموافقة على هذه الرحلات من قبل حكومة دولة الامارات وتواصل الاتحاد للطيران بالعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للاستمرار في تشغيل هذه الرحلات على حسب الطلب.

وأكد أنه سوف تستأنف هذه الرحلات بشكل منتظم من 5 أبريل إلى عدد من الوجهات أولها سيؤول تليها ملبورن وسنغافورة ومانيلا وبانكوك وجاكرتا وامستردام. وتخضع جميع الوجهات على الموافقات الحكومية.