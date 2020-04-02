طيران الإمارات تسير رحلات إلى لندن هيثرو وباريس وفرانكفورت وزيوريخ وبروكسل

تلقت طيران الإمارات الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 أبريل. وسوف تعمل الرحلات من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، و3 رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

وسوف تنطلق هذه الرحلات من مبنى الركاب رقم 2 بمطار دبي الدولي حتى إشعار آخر، وستنقل مسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع الشركاء على دعم استئناف تشغيل رحلات طيران الإمارات. وقال سموه: "لقي إعلاننا عن تشغيل هذه الرحلات، على الرغم من محدوديتها واقتصارها على الركاب المقبولين من سلطات وجهات الوصول، ترحيباً كبيراً من عملائنا الذين يتوقون للعودة إلى بلدانهم وعائلاتهم".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "بينما نأمل استئناف عملياتنا بالكامل في أقرب وقت ممكن، فإننا نتفهّم التحديات التي يواجهها العديد من المدن في التعامل مع الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار كوفيد-19. ومن الطبيعي أننا لن نتمكن من استعادة عملياتنا عبر شبكة خطوطنا إلا بتخفيف القيود على السفر وعلى الرحلات، ونحن نعمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات لتوسيع خدماتنا، مع عدم التهاون على الإطلاق في سلامة وصحة عملائنا وأطقمنا في جميع مراحل الرحلات. وسوف نواصل مراقبة الأوضاع، كما سنعلن عن أي خطط لاحقة لاستئناف تشغيل الرحلات فور حدوث أي تطورات بهذا الخصوص".

وسوف تخدم طيران الإمارات الرحلات التي أعلنت عنها إلى الوجهات الأوروبية الخمس بطائرات البوينج 777-300ER التي توفر درجتي الأعمال والسياحية. ويمكن للمسافرين على هذه الرحلات الحجز من خلال الموقع www.emirates.com، مع الأخذ في الاعتبار أن قيود السفر إلى هذه الوجهات لا تزال سارية. لذا فإن طيران الإمارات تنصح عملاءها بضرورة التحقق من معايير الدخول إلى وجهاتهم قبل السفر.

ولأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، فإن طيران الإمارات سوف تطبق برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات. فلن يتوفر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فسوف تحرص طيران الإمارات على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات. وسوف يتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

وسوف تخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.