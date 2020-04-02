"سياحة أبوظبي" تؤجل رسوم الخدمة لموظفي المنشآت الفندقية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تأجيل تاريخ استحقاق رسم الخدمة المحدد بنسبة 20% والمخصصة لصالح موظفي المنشأة الفندقية للسنة المالية 2019 - 2020 وذلك حتى 31 مارس 2021 بدلاً من 31 مارس 2020.

وقالت الدائرة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، إن القرار يأتي مراعاة للظروف التي يمر بها قطاع الضيافة والسياحة نتيجة التدابير الاحترازية المقررة من الجهات الحكومية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) وتخفيفاً من الأعباء المالية المفروضة على المنشآت الفندقية خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت الدائرة، في التعميم الذي وجهته اليوم إلى المنشآت السياحية والفندقية، انه على كافة المنشآت الفندقية الالتزام بالتصريح عن رسم الخدمة المخصصة لصالح موظفي المنشأة الفندقية وتقديم البيانات والسجلات المالية التي تدعمها، ودعت إلى ضرورة التعاون مع مدققي الإيرادات أو الموظفين المكلفين من قبلها للتحقق من مطابقة رسم الخدمة المخصصة لصالح موظفي المنشاة الفندقية.

وذكرت الدائرة أنه في حال دفع المنشأة الفندقية رسم الخدمة المخصصة لموظفيها خلال السنة المالية 2019، أي قبل تاريخ الاستحقاق المذكور في القرار، فلا يجوز خصمه أو إعادة خصمه من رواتب موظفي المنشأة الفندقية اللاحقة، ويعتبر القرار سارياً فقط على المنشآت الفندقية التي لم تدفع رسم الخدمة المخصصة لموظفيها.

وأكدت الدائرة انه سيتم التدقيق على السجلات والبيانات المالية للمنشآت الفندقية من قبل مفتشي ومدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات، على أن يتم موافاة المنشآت بالإجراءات التنفيذية لاحقاً.

وطلبت الدائرة من المنشآت الفندقية الالتزام بالتعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.