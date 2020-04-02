نصائح مهمة للمحافظة على سلامتك أثناء التسوّق

المصدر: البيان الإلكتروني

تغيرت الكثير من العادات التي كنا نعتبرها منذ أسابيع قليلة أمرٌ عادي، كالسلام ودفع عربة المشتريات وحمل الاكياس، ولم نكن نفكّر فيها مرتين.

وجميعنا ملتزمون بالبقاء في المنزل ولكن لا بد لنا من الخروج للتبضّع وشراء الطعام والشراب أو الاعتماد على خدمة التوصيل للمنازل.

وهنا علينا اتباع الارشادات بلبس الكمامات وتعقيم مقابض العربات والاحتفاظ بمسافة متر على الأقل بين الأفراد. ناهيك كذلك عن لمس البضائع عند التسوق، فالكثير من الناس يلمسون البضائع ويتفحصونها ويستبدلونها قبل شرائها، فضلاً عن استخدام الأوراق والمعادن النقدية وأزرار ماكينات الصرافة وغيرها الكثير من الأسطح التي اعتدنا لمسها دون تفكير.

"إفعل ذلك...لا تفعل ذلك.." تتدفّق إلينا معلومات وتعليمات معقّدة لتتحوّل أبسط العادات إلى متاهات. لذلك جَمَعنا لك وبشكل مبسّط بعض النصائح والإرشادات لتسهيل مهام التسوّق اليوميّة بسلامة، والحفاظ على فكرٍ سليم في الوقت نفسه. يتضمّن دليلنا اليوم نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء التسوّق في السوبرماركت في زمن الكورونا وهي:

•ضع قناع الوجه قبل الدخول إلى محل البقالة

•امسح مقبض عربة أو سلّة التسوّق بمنديل مبلّل مضاد للبكتيريا

•متردّد؟ لا تلمس البضائع الا بعد أن تتّخذ القرار بشرائها

•قلّل من رحلات التسوّق، وخطّط لشراء طعام يكفيك لأسبوعين

•تخلّص من العبوات/الأكياس الخارجية غير الضرورية لمشترياتك قبل إدخالها إلى المنزل

•أفرغ السلع مثل الخبز من أكياسها وخزّنها في عبوات بديلة

•نظّف سطح الطاولة في المنزل بمعقّم مضاد للبكتيريا قبل وضع مشترياتك عليها

•عقّم نوعين مختلفين من الأسطح:

oالسطح الذي تضع عليه مشترياتك الجديدة

oأكياس المشتريات

•امسح جميع المنتجات التي لا يمكن غسلها بالماء والصابون بمنديل مبلّل مضاد للبكتيريا