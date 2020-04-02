"العقارية للاستثمار" تعفي المستأجرين لمدة 3 أشهر من الايجار

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت العقارية للاستثمار، إحدى المشاريع المشتركة لدبي للاستثمار، والتي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر لمستأجري التجزئة في "ذا ماركت"، مركز التسوق الواقع في "جرين كوميونيتي" ضمن مجمع دبي للاستثمار.

وبهذا الشأن قال الدكتور راشد عبدالله الحجي، مدير عام العقارية للاستثمار:" إن فرق إدارة "ذا ماركت" تعمل بشكل وثيق مع المستأجرين للوقوف على أوضاعهم، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة، حتى نتمكن سويًا من تجاوزها وعودة الأعمال إلى مسارها المعتاد".

كما نفذت الشركة عدداً من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، مثل حملات التوعوية وعمليات التعقيم لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره قبل الإغلاق المؤقت للمركز.