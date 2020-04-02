"البيان" تتأكد من تسجيل عينة معقمات في تطبيق "منتجي"

المصدر: دبي - بشار باغ

قامت البيان خلال جولة على إحدى صيدليات واحة دبي للسليكون بالتأكد من تسجيل عينات عشوائية من معقمات الأيدي المعروضة على الأرفف وذلك باستخدام تطبيق "منتجي"، وبعد عملية بسيطة لمسح الباركود الخاص بالمنتجات تم التأكد من أنها مسجلة لدى بلدية دبي.

ويكتسب تطبيق "منتجي" أهمية حيوية للمستهلكين، إذ طورته بلدية دبي لتمكين الجمهور من التأكد من صحة المعلومات وسلامة المنتجات الاستهلاكية (مستحضرات التجميل , والعناية الشخصية، العطور، المكملات الصحية، المنظفات ومضادات الجراثيم) ومطابقتها للاشتراطات المعتمدة في بلدية دبي بمجرد المسح أو إدخال الرمز الشريطي الباركود الخاص بالمنتج).

ورصدت البيان خلال الجولة وفرة منتجات التعقيم من مختلف الأنواع والعلامات التجارية والأحجام بالإضافة إلى علب تضمن 30 كمامة بسعر 59.9 درهماً، أي ما يعادل 1.91 درهم للكمامة الواحدة وهو ضمن نطاق سعر الكمامة المحدد في مرصد الأسعار الصادر أمس عن اقتصادية دبي والذي يتراوح من 1.6 كحد ادنى لغاية 2.1 درهم.