رئيس الدولة يعين عبد الحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات المركزي

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا لسنة 2020 بتعيين معالي عبدالحميد سعيد محافظا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يمتلك معالي " عبدالحميد سعيد " خبرة تزيد عن 35 عاما في مجال العمل المصرفي و الخدمات المالية و من خلال عضويته في مجالس إدارات العديد من الجهات والمؤسسات مثل بنك أبوظبي الأول و شركة أبوظبي التنموية القابضة، وجهاز الإمارات للاستثمار إضافة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية وقناة سكاي نيوز عربية.

وشغل " سعيد " أيضا عضوية كل من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة و لجنة التدقيق و المخاطر و الامتثال في شركة مبادلة للاستثمار إضافة إلى مناصب عديدة شغلها سابقا في "سيتي بنك".. و هو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة.