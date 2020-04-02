"طيران الإمارات": تسيير 10 إلى 15 رحلة يومياً من دبي

المصدر: البيان الالكتروني

قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الناقلة ستسير من 10 إلى 15 رحلة يومياً ابتداءاً من الإثنين المقبل، وستكون في اتجاه واحد من دبي إلى الجهة المقصودة فقط مشيراً إلى أن عدد الرحلات يعتمد على حجم الطلب والموافقات الرسمية من الوجهات الأخرى.

وأضاف الرضا في تصريحات لقناة العربية، أن الهدف من قرار الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب هو مساعدة عودة مواطني بعض الدول في الإمارات إلى دولهم، لافتاً إلى أن القرار ينطبق على كافة شركات الطيران في دولة الإمارات.

وأشار إلى أنه من المخطط تسيير رحلات إلى لندن وفرانكفورت وباريس وزيورخ وبروكسل، وهناك وجهات أخرى سيتم الإعلان عنها بعد موافقة الجهات المعنية.

وأوضح عادل الرضا، أن الولايات المتحدة من ضمن الوجهات التي قد يُسير لها طيران الإمارات رحلات خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المطارات الأمريكية لم يتم اغلاقها، فيما يعتمد تسيير رحلات إليها على حجم الطلب والموافقات اللازمة.

يأتي ذلك بعدما أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، في وقت سابق اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حصول "طيران الإمارات" على موافقة السلطات المختصة الإماراتية للبدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب.

وأضاف سموه "سوف تنقل هذه الرحلات في البداية مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.. وسوف نُعلن التفاصيل قريباً".

ومن جهته وصف محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إعلان "طيران الإمارات" بالخطوة الإيجابية.