"نخيل" تعقم 647 مبنى سكنياً بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت شركة "نخيل" للتطوير العقاري في برنامج تعقيم عميق كإجراء احترازي لكافة المباني السكنية في محفظتها بدبي البالغ عددها 647 مبنى ولمدة أسبوعين، وذلك كجزء من التزامها المستمر لضمان المحافظة على أعلى مستويات الصحة العامة.

ويستمر البرنامج لغاية 12 أبريل ويغطي جميع المباني السكنية التي تديرها "نخيل ستراتا" وكذلك المباني التابعة لقسم "نخيل للتأجير السكني"، حيث سيتم تعقيم وتطهير المباني في "نخلة جميرا"، و"ديسكفري جاردنز"، و"ذا جاردنز" (الحدائق)، و"مرتفعات جميرا" (جميرا هايتس)، و"مساكن الفرجان" و"بدره"، و"المدينة العالمية" (انترناشيونال سيتي)، بالإضافة إلى جميع المناطق المشتركة - الردهات والمصاعد والممرات - باستخدام مواد معتمدة من بلدية دبي.

وستجري العملية في فترة تقييد حركة الجمهور التي أعلنتها الحكومة ليلاً والتي يجب بموجبها بقاء جميع المقيمين في المنزل من الساعة 8 مساءً ولغاية الساعة 6 صباحاً، حيث تحث "نخيل" كافة المقيمين للالتزام الكامل بهذا القرار.

ويضاف برنامج التعقيم العميق إلى العديد من مبادرات وتدابير الصحة والسلامة في مباني "نخيل" بما في ذلك، تطهير نقاط الاتصال والمصاعد في المنطقة المشتركة كل ساعتين، ووضع مطهر اليدين في جميع مداخل المباني، وإجراءات رقابة صارمة على المتعاقدين الخارجيين.

كما قامت "نخيل" بتعقيم وتطهير بشكل عميق كافة مكاتبها في جميع أرجاء دبي، وتواصل اتباع أنظمة التطهير الصارمة في مكاتبها ومراكزها التجارية ومبانيها ومجتمعاتها.

وبالرغم من إغلاق مراكز التسوق حالياً بموجب التوجيهات الحكومية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والعيادات الطبية، فإن عمليات التعقيم والتطهير لا تزال متواصلة ومستمرة بشكل منتظم مع تطهير نقاط الاتصال العالية كل 30 دقيقة، كما تود "نخيل" أن تذكر عملاء المراكز التجارية بأن خدمة التوصيل للمنازل متوفرة بالعديد من المتاجر لإتاحة البقاء بأمان في المنزل.

ويأتي برنامج تعقيم مجتمعات "نخيل" الرئيسية كجزء من حملة بلدية دبي لتعقيم وتطهير مناطق ومرافق الإمارة، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشواطئ والحدائق وأحواض السباحة والمرافق الرياضية مغلقة بشكل مؤقت وفقاً للتوجيهات الحكومية.

وتطبق الشركة أيضاً سياسات العمل من المنزل بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية، كما دعت العملاء لاستخدام خدماتها الإلكترونية عبر الإنترنت عوضاً عن زيارة مكاتبها بشكل شخصي.

وقال متحدث من شركة "نخيل": "نحن نبذل قصارى جهدنا لحماية كافة أفراد المجتمع قدر الإمكان. إننا ندعو المقيمين والعملاء لمساعدتنا في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وذلك من خلال اتباع الإرشادات والتعليمات الرسمية، بما في ذلك البقاء في المنزل، وتجنب كل الأنشطة غير الأساسية وكل التنقلات غير الضرورية، وضرورة غسل اليدين بالصابون والماء بانتظام. "