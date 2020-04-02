786 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 3.35% إلى 786 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 760.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2018، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، أن الصادرات النفطية زادت بنحو 12.67% من 102.65 مليار درهم في النصف الأول من 2018، إلى 115.66 مليار درهم في النصف الأول من 2019، فيما ارتفع إعادة التصدير بنحو 2.93% من 219.8 مليار درهم إلى 226.2 مليار درهم.

ووصل إجمالي الصادرات غير النفطية لنحو 341.89 مليار درهم في النصف الأول من 2019، بزيادة 6% مقابل 322.45 مليار درهم في النصف الأول من 2018. بينما وصل إجمالي الواردات إلى 444.04 مليار درهم بارتفاع 1.37% مقارنة بنحو 438.03 مليار درهم في الفترة المقابلة.