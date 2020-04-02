"سكاي واردز طيران الإمارات" يدعم عملاءه

المصدر: دبي - البيان

أعلن سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، عن تقديم الدعم لأعضائه الذين يزيد عددهم على 27 مليوناً، وذلك من خلال تفهّم احتياجاتهم وتوفير سياسات مريحة ومرونة إضافية لهم في هذه الظروف الحرجة.

ويمكن لأعضاء البرنامج من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، الذين تخضع فئاتهم للمراجعة قبل 1 مارس 2021، الاحتفاظ بفئاتهم الحالية مع 80٪ فقط من متطلبات السفر، ما يعني أن أعضاء الفئة الفضية يحتاجون الآن إلى 20 ألف ميل فقط وأعضاء الفئة الذهبية إلى 40 ألف ميل وأعضاء الفئة البلاتينية إلى 120 ألف ميل للمحافظة على فئاتهم.

وسوف تُمدّد عضوية "سكاي واردز طيران الإمارات" لأعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية، الذين لن يتمكنوا من المحافظة على فئاتهم الحالية خلال المراجعات التي تجرى بين مارس وسبتمبر 2020، إلى 31 ديسمبر 2020.

ولا حاجة للأعضاء الذين تنتهي صلاحية أميالهم قريباً للقلق، إذ مدد برنامج الولاء صلاحية الأميال حتى 31 ديسمبر 2020. ويمكن إنفاق الأميال خلال 11 شهراً على مجموعة متنوعة من المكافآت، التي تشمل تذاكر السفر مع طيران الإمارات والناقلات الشريكة وترقية درجات السفر والإقامات الفندقية والتجارب التي لا تشترى بالمال. وكمثال على ذلك، يتمكن الأعضاء خلال شهر أبريل استخدام أميال سكاي واردز لحجز الرحلات مع طيران الإمارات والسفر في مارس 2021.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "نواصل مراقبة المستجدات العالمية عن كثب، نحرص على توفير الدعم للأعضاء بشتى السبل. نحن نتفهم قلق الأعضاء المتعلق بالمحافظة على فئات العضوية أو صلاحية الأميال".

وأضاف: "وفرنا للعملاء سياسات مرنة لطمأنتهم والوقوف إلى جانبهم خلال هذه الأزمة العالمية، وبما أن التغييرات والتفاصيل الخاصة بهذه السياسات قد لا تظهر فوراً على قسم "حسابي" الخاص بأعضائنا على الموقع الشبكي لطيران الإمارات، فإننا نقدّر تفهمهم وصبرهم خلال هذه الأوقات الحرجة التي تمر بها جميع الناقلات العالمية. كما نرجو من جميع أعضائنا المحافظة على صحتهم ومجتمعاتهم والبقاء في منازلهم بأمان".

ويعمل فريق سكاي واردز طيران الإمارات على مدار الساعة لخدمة أكثر من 27 مليون عضو والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم، كما يسعى الفريق إلى إطلاق مجموعة من العروض والمنتجات الجديدة التي سيستفيد منها الأعضاء فور أن تبدأ طيران الإمارات تشغيل رحلاتها من جديد.