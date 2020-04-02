"طيران الإمارات" تبدأ تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب الإثنين المقبل

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن "طيران الإمارات" تلقت موافقة الجهات المعنية الإماراتية لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتبارًا من الإثنين المقبل الموافق 6 أبريل الجاري.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "توتير": "ستنقل هذه الرحلات مبدئيًا المسافرين إلى خارج الإمارات.. وسيتم الإعلان عن التفاصيل قريباً".

وأضاف: "تتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر، بما في ذلك ضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا وعملائنا وستكون سلامتهم ورفاهيتهم على رأس أولوياتنا دائمًا".