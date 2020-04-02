اقتصادية دبي تخالف 9 صيدليات وموردين رفعوا أسعار الكمامات

المصدر: دبي- البيان

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 9 صيدليات وشركتين تعملان في مجال توريد المستلزمات الصيدلانية، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، واستغلال ارتفاع الطلب على مستلزمات التعقيم والوقاية في أعقاب تفشي فيروس كورونا عالميًا.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين، ليتولى بعدها الفريق المختص دراسة كافة التفاصيل ذات الصلة، من خلال الحملات التفتيشية على الصيدليات التسع الموجودة في مناطق الوصل ونايف وابن بطوطة مول ومول الإمارات والخوانيج ومردف وجميرا. وتبين أنها ارتكبت التجاوزات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك توجيه المخالفات إليها، جزاءً لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي. اما الموردان فتم رصد مخالفتهما بعد تتبع عملياتهما مع الصيدليات، وقيامهما بتوريد أقنعة الوجه بأسعار مرتفعة للغاية.

وفي حال تكرار المخالفة، تلجأ اقتصادية دبي إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية. وكانت اقتصادية دبي قد ناشدت الصيدليات وموردي المستلزمات الطبية إظهار مسؤوليتهم الاجتماعية، والعمل على تخفيض أسعار منتجات الوقاية والتعقيم في ظل الوضع الحالي.

وتهيب اقتصادية دبي بالمستهلكين رفع شكاواهم وتوجيه استفساراتهم المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات التعقيم والوقاية على البوابة Price.ded.ae التي أطلقت حديثًا، بهدف الإسراع في التعامل مع طلبات المستهلكين.