«براند فاينينس»: «أدنوك» أغلى علامة تجارية في الإمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قائمة أغلى العلامات التجارية في الإمارات لهذا العام، وذلك وفقاً للتقرير الصادر أمس بعنوان «أغلى 25 علامة تجارية في الإمارات لعام 2020»، عن شركة «براند فاينينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في تصنيف العلامات التجارية.

وبلغت قيمة علامة «أدنوك» التجارية هذا العام 11,392 مليار دولار «حوالي 41,9 مليار درهم»، بارتفاع هائل نسبته 28,5%، بالمقارنة مع 8,865 مليار دولار «حوالي 32,7 مليار درهم» في العام الماضي. وارتفع تصنيف قيمة العلامة التجارية لدى «أدنوك» هذا العام إلى «AA+»، بالمقارنة مع «AA» العام الماضي.

وجاءت شركة «اتصالات» في المركز الثاني، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية هذا العام إلى 8,473 مليار دولار «حوالي 31,1 مليار درهم»، بالمقارنة مع 8,304 مليار دولار «حوالي 30,5 مليار درهم» العام الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع 2%. واحتفظت «اتصالات» بنفس تصنيف قيمة علامتها التجارية الذي نالته العام الماضي، وهو «AAA».

وحلت طيران الإمارات ثالثة، بعلامة تجارية بلغت قيمتها هذا العام 6,860 مليار دولار «حوالي 25,2 مليار درهم»، مسجلة ارتفاع نسبته 9,4% بالمقارنة مع قيمتها العام الماضي، والتي بلغت 6,268 مليار دولار «حوالي 23,1 مليار درهم». وحافظت الناقلة على تصنيف «AAA» لقيمة علامتها التجارية، والذي حصلت عليه العام الماضي.

وكان المركز الرابع من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني، والذي بلغت قيمة علامته التجارية هذا العام 4,130 مليار دولار «حوالي 15,1 مليار درهم»، مسجلاً ارتفاع نسبته 2,2% عن قيمة علامته التجارية العام الماضي، والتي بلغت 4,040 مليار دولار «حوالي 14,83 مليار درهم». وحصل البنك هذا العام على التصنيف «AA+» لقيمة علامته التجارية.

وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز الخامس، بعلامة تجارية بلغت قيمتها هذا العام 4,028 مليار دولار «حوالي 14,79 مليار درهم»، مسجلاً ارتفاع نسبته 3,6% بالمقارنة مع قيمة العلامة في 2019، والتي بلغت 3,890 مليار دولار «حوالي 14,28 مليار درهم». وحصلت قيمة العلامة التجارية لبنك أبوظبي الأول هذا العام على التصنيف «AA-».

وصُنٍفَت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في المركز السادس، حيث بلغت قيمة علامتها التجارية هذا العام 2,767 مليار دولار «حوالي 10,16 مليار درهم»، بارتفاع نسبته 10,3% بالمقارنة مع العام الماضي.

وبارتفاع مذهل في قيمة علامته التجارية هذا العام بنسبة بلغت 40,8%، حل بنك ابوظبي التجاري سابعاً، حيث قفزت القيمة في 2020 إلى 2,667 مليار دولار «حوالي 9,80 مليار درهم».

وجاءت اعمار العقارية ثامنة بعلامة تجارية بلغت قيمتها 1,875 مليار دولار «حوالي 6,89 مليار درهم».

وكان المركز التاسع من نصيب بنك دبي الإسلامي، والذي استقرت قيمة علامته التجارية هذا العام عند 1,819 مليار دولار «حوالي 6,68 مليار درهم»، بارتفاع نسبته 1,9% بالمقارنة مع الماضي.

وحل مصرف ابوظبي الإسلامي عاشراً، حيث بلغت قيمة علامته التجارية 954 مليون دولار «حوالي 3,5 مليار درهم» في 2020، مسجلاً بارتفاع نسبته 28,9% بالمقارنة مع 2019.

وجاءت موانئ دبي العالمية في المركز الــ 11، الاتحاد للطيران «الـ 12»، وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في المركز الـ 13، «جيمس للتعليم» في المركز الــ 14، بنك رأس الخيمة «الـ 15»، بنك المشرق «الـ 16»، وجاءت «بروج» في المركز الـ 17، الدار العقارية «الـ 18»، الإمارات الإسلامي «الـ 19»، وبنك دبي التجاري «الـ 20».

وكانت المراكز من الــ 21 إلى الــ 25 من نصيب بنك الفجيرة الوطني، العربية للطيران، «أرامكس»، بنك نور، و«داماك العقارية»، على التوالي.

وفي سياق متصل، تضمن تقرير «أغلى 25 علامة تجارية في الإمارات لعام 2020» مؤشر «أقوى 10علامات تجارية في الإمارات لعام 2020».

وتصدرت طيران الإمارات المؤشر برصيد بلغ 86,2 نقطة من أصل 100 نقطة، مسجلةً ارتفاع نسبته 0,5%، بالمقارنة مع رصيدها على المؤشر في إصدار العام الماضي، والذي بلغ 85,8 نقطة.

واحتفظت طيران الإمارات هذا العام أيضاً بنفس تصنيف العام الماضي لقوة علامتها التجارية، وهو التصنيف «AAA» الذي يعد من تصنيفات الفئة المرتفعة.

وصُنٍفَت «اتصالات» في المركز الثاني، والتي ارتفع رصيدها على المؤشر هذا العام إلى 86 نقطة، بالمقارنة مع 84,6 نقطة في 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 1,6%. واحتفظت «اتصالات» أيضا من العام الماضي بالتصنيف «AAA» لقوة علامتها التجارية.

وحلت «دو» ثالثة، بعد أن ارتفع رصيدها على المؤشر إلى 79,8 نقطة هذا العام، بالمقارنة مع 78,7 نقطة العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 1,8%. كما ارتفع تصنيف قوة العلامة التجارية لدى «دو» هذا العام إلى «AAA-»، بالمقارنة مع «AA+» العام الماضي.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني رابعاً، وبلغ رصيد قوة علامته التجارية هذا العام 79,5 نقطة، فيما جاء تصنيفه «AA+».

وكان المركز الخامس من نصيب «أدنوك»، برصيد بلغ 76 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 1,6% بالمقارنة مع رصيدها العام الماضي. كما ارتفع تصنيف قوة العلامة التجارية لدى «أدنوك» هذا العام إلى «AA+»، بالمقارنة مع «AA» في 2019.

وحلت «جيمس للتعليم» سابعة برصيد بلغ 74 نقطة وتصنيف «AA»، فيما حلت «بروج» ثامنة برصيد بلغ 72,4 نقطة وتصنيف «AA».

وجاءت موانئ دبي العالمية تاسعة، برصيد بلغ 71,3 نقطة، مسجلة ارتفاع نسبته 1,4% بالمقارنة مع رصيدها في 2019، فيما احتفظت بنفس تصنيفها في العام الماضي، وهو «AA».

وحل بنك أبوظبي التجاري عاشراً برصيد بلغ 71,2 نقطة وتصنيف «AA» لقوة علامته التجارية في 2020.