«وصل» تؤجل تحصيل إيجارات العقار حتى 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس إدارة مجموعة وصل لإدارة الأصول، للتخفيف من آثار الأوضاع الراهنة على مختلف فئات المجتمع في دبي، وتعزيز استعدادها للتعامل مع جميع الظروف المستقبلية، أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول عن حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم عملائها من الأفراد والشركات.

وأكد هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الشركة ومساهمة في تحفيز اقتصاد دبي وتعزيز التكاتف المجتمعي ومساعدة عملائها على تجاوز أي تبعات محتملة، وإسهاماً في دعم السيولة المالية واستمرارية الأعمال قررت تأجيل دفع بدلات الإيجار لمستأجري العقارات التجارية والسكنية، لمدة 3 إلى 6 أشهر. وينطبق القرار أيضاً على مستأجري الأراضي الصناعية والاستثمارية، وعلى بدلات الإيجار من الباطن، إضافة إلى إعفاء جميع الفئات المذكورة من غرامات التأخر عن الدفع والغرامات الأخرى حسب كل حالة.

ومن شأن مبادرة «وصل» أن تعود بالنفع على قاعدة واسعة من المتعاملين، لاسيما وأن مجموعة وصل تمتلك محفظة ثرية، تضم 47 ألف وحدة من العقارات السكنية والتجارية والتجزئة و 5.500 قطعة أرض صناعية في مختلف مناطق الإمارة.