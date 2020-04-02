141 مليار درهم إنفاق السياح في الإمارات 2019

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين في الإمارات خلال 2019 نحو 141.1 مليار درهم بحسب التقرير السنوي الصادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي.

وأظهر التقرير أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لدولة الإمارات بلغت 177.8 مليار درهم تشكّل 11.9% من الإجمالي بنمو 5% مقارنة مع 2018. وعلى صعيد التوظيف أشارت بيانات المجلس إلى أن مساهمة القطاع في سوق التوظيف في الإمارات وصلت إلى 11.1% من إجمالي الوظائف بنحو 745.2 وظيفة.

واستحوذ السوق الهندي على النسبة الأكبر من الزوار القادمين إلى الإمارات بحصة 12% من إجمالي زوار الدولة في 2019، وجاء السوق السعودي في المركز الثاني بنحو 9%، ثم المملكة المتحدة 8%، في حين بلغت حصة الزوار الصينيين نحو 6% وحصة العمانيين 5%.