21.4 ألف اشتراك جديد في الإنترنت

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الانترنت بالدولة إلى 3 ملايين و45 ألف اشتراك بنهاية العام الماضي بزيادة 0.71% أو ما يوازي 21.4 ألف اشتراك، مقارنة بنحو 3 ملايين و24 ألف اشتراك في 2018، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وكانت الهيئة أعلنت سابقاً عن أعداد الاشتراكات في خدمات اتصالات الهاتف المتحرك والثابت مع بلوغها 20.624 مليون اشتراك بنهاية العام الماضي، ليصل بذلك إجمالي الاشتراكات متضمنة الثابت والمتحرك والإنترنت إلى 23.6 مليون اشتراك.

وأكدت أن إحصائيات نشاط الهاتف المتحرك تخص الاشتراكات الفعالة فقط.