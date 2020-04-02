«الأوراق المالية» تباشر 3 قرارات تنظيمية جديدة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع بدء العمل بـ 3 قرارات جديدة، بعد نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ومرور شهر على نشرها والخاصة باعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الملاءمة والمناسبة، وتعديل القرار السابق في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.

وأكدت الهيئة أن دليل حوكمة الشركات يهدف لتطوير منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة، من خلال وضع إطار عمل قانوني ونظامي واضح وفعال لتنظيم شؤون تلك الشركات، بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً .