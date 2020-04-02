مرصد لأسعار السلع في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت اقتصادية دبي عن إطلاق «مرصد الأسعار» اليومي للأسعار، بالحد الأدنى والأقصى للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، لضمان استمرار حصول المستهلك على الاحتياجات المهمة بأسعار عادلة، عبر البوابة Price.ded.ae، التي تم استحداثها، لتمكين المستهلكين من رفع شكاواهم بخصوص ارتفاع أسعار السلع بطريقة أسرع وأسهل.

وتعزز المبادرة ثقة المستهلك عبر التصدي لأي تلاعب في الأسعار في السوق المحلية عبر تقديم الشكاوى باللغتين العربية أو الإنجليزية بخطوات بسيطة، مع إرفاق صور تدعم مطالبهم، لتتولى اقتصادية دبي، التعامل معها ومعالجتها فوراً.

ويساعد المرصد المتسوقين والشركات لمراقبة ومقارنة أسعار 41 منتجاً، حيث ستقوم اقتصادية دبي، بتقييم الطلب والعرض في السوق، لإصدار مرصد الأسعار بانتظام.