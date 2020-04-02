غرفة الفجيرة تعزز استمرارية الأعمال

المصدر: (الفجيرة - البيان)

وجهت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بعدد من الإجراءات الاحترازية، التي تصب في مصلحه استمرارية الأعمال القائمة على خدمة مجتمع رجال الأعمال باعتماد نظم العمل عن بعد، في ظل التدابير الوقائية، التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بهدف الحفاظ على صحة و سلامة أفراد المجتمع كافة مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته.

وترأس سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، أمس، الاجتماع الثاني للجنة الطوارئ والأزمات لإدارة الأعمال الداخلية بالغرفة، الذي جرى عن بعد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في اتخاذ أفضل التدابير والإجراءات الوقائية للحد من انتشار «كورونا».