جمارك رأس الخيمة تحدث موقعها الإلكتروني

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

أطلقت دائرة جمارك رأس الخيمة أمس موقعها الالكتروني بحلة جديدة ليتماشى مع احتياجات وتطلعات الجمهور، وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية وحرصها على تحقيق التواصل الفعَّال مع جمهورها.

وقال الدكتور محمد المحرزي المدير العام أمس أنَّه تم تصميم الموقع الالكتروني ليكون تفاعلياً مع الجمهور من خلال اتاحته المجال لتصفح نوافذه الجديدة والتفاعل معها بسهولة والتي من أبرزها نافذة الخدمات الالكترونية ونافذة الموردين فضلاً عن إتاحته الفرصة للتفاعل مع خدمة الاقتراحات والشكاوى لتحقيق التواصل بشكل سريع وفعال وبكفاءة عالية.