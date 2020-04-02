«الاقتصاد» تتابع المخزون السلعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، اجتماعاً عن بعد، مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية بكافة إمارات الدولة، بحث خلاله حالة المخزون من السلع الأساسية وأسعار السلع الغذائية والمواد المتعلقة بالمعقمات والمنظفات خاصة الكمامات، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد لمتابعة الأسواق.وطالب الشحي خلال الاجتماع بتوفير الكمامات بالجمعيات التعاونية بسعر التكلفة، وذلك لتلبية احتياجات المستهلكين وضمان استقرار الأسعار بالأسواق.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن أي مورد يقوم برفع سعر المواد الغذائية، وأيضا غير الغذائية المتعلقة بالمعقمات والمنظفات، موضحاً أن فرق الوزارة متواجدة بالأسواق بالتعاون مع الجهات المحلية وترصد بصورة يومية حالة العرض والطلب، وتفرض عقوبات فورية على أي مورد يتلاعب في الأسعار أو يمارس سلوكيات مخالفة للقانون. ومن جانبهم، أكد ممثلو التعاونيات الاستهلاكية على توافر مخزون آمن من السلع الأساسية، وتوافر معروض كبير ومتنوع من السلع.