«اقتصادية عجمان» تطلق 8 خدمات رقمية

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة، والتي تتيحها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة على مدار الساعة للتسهيل والتيسير على المتعاملين ودعم الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

وتشمل الخدمات التي تم الإعلان عنها خدمة «إصدار رخصة مركبة متنقلة» و«إصدار رخصة حالاً» و«إصدار رخصة التاجر الإلكتروني» و«إصدار رخصة مراكز الأعمال» و«توثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال» وخدمة «تجديد رخصة لسنوات إضافية» و«تجميد رخصة» و«الإلغاء الإداري». وأكدت الدائرة أن إطلاق 8 خدمات جديدة بهدف تقليل الزيارات لمراكز الخدمات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

أرقى الممارسات

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: «نمضي في تطبيق استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركاءنا لتقديم خدماتنا وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى التقدّم للحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.

ولفت إلى المبادرات التحفيزية كبرنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز» والذي يُتيح عدّة حوافز للأعضاء مثل تخصيص نسبة 10 % من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية المحلية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، والأولوية في ترسية المناقصات والعطاءات المقدمة من الأعضاء في حال لم يتجاوز الزيادة أو النقص في قيمة العروض المالية نسبة 5 % من أفضل العروض المقدّمة.

وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري: نسعد بتزويد متعاملينا بوسائل مريحة تمكّنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسلاسة وبأقل وقت وجهد ممكن، بالإضافة إلى توفير ميزة متابعة المعاملات في مراحلها المختلفة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة أو مراكز الخدمات، ونُرحّب باستفسارات أو ملاحظات المتعاملين عبر مختلف القنوات الرسمية للدائرة وعبر مركز الاتصال الحكومي على هاتف رقم 80070.