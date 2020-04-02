«اقتصادية الشارقة» تباشر تطبيق المحفّزات

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

ثمّنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حزمة المحفزات والقرارات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات الأعمال والأفراد، والتي تعكس اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث شملت القرارات كافة جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، كما باشرت الدائرة في تبني وتطبيق إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، اعتباراً من الأول من يناير 2020، وحتى الحادي والثلاثين ديسمبر 2020.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه القرارات، والتي شملت إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، اعتباراً من أول يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020، تعد جاذبة للمستثمرين في الإمارة ومحفزةً للاستثمارات، وتسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية، وموقعها العالمي، وتلعب دوراً هاماً في توفير المناخ المناسب، والبيئة الأفضل للمتعاملين وللمستثمرين.