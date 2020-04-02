اقتصادية دبي تطلق «مرصد الأسعار» اليومي

المصدر: دبي - البيان

تطلق اقتصادية دبي «مرصد الأسعار» اليومي للأسعار، بالحد الأدنى والأقصى للسلع الغذائية الأساسية والمنتجات الضرورية، لضمان استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم المهمة بأسعار عادلة، رغم الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في الظروف الاستثنائية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وإضافة إلى ذلك، تم إطلاق البوابة Price.ded.ae، التي تم استحداثها، لتمكين المستهلكين من رفع شكاواهم بخصوص ارتفاع أسعار السلع بطريقة أسرع وأسهل.وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقة المستهلك، من خلال القضاء على أي نقص أو تلاعب في الأسعار في السوق المحلية.

ويمكن للمستهلكين، تقديم شكاواهم على البوابة باللغتين العربية أو الإنجليزية، عن طريق اتباع خطوات بسيطة، مع إرفاق الصور التي تدعم مطالبهم، لتتولى اقتصادية دبي، التعامل معها ومعالجتها على الفور.

اعرف حقوقك

ويتوافق المرصد المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، مع أهداف حملة اقتصادية دبي «كن على حق، واعرف حقوقك كمستهلك»، حيث يساعد المتسوقين والشركات لمراقبة ومقارنة أسعار 41 منتجاً من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك: الأرز والخبز والطحين وزيت الطهو واللحوم والدواجن والأسماك والحليب والبيض والماء والملح والسكر والفواكه والخضراوات ومستلزمات النظافة، مثل مواد التعقيم وأقنعة الوجه، بشكل يومي.

وستقوم اقتصادية دبي، بتقييم الطلب والعرض في السوق المحلي، لإصدار مرصد الأسعار بانتظام، إضافة إلى التعامل مع أي شكاوى محتملة من جانب المتسوقين والتجار.

وستتولى فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، مهمة التنسيق مع سلاسل التجزئة ومحلال السوبر ماركت في الإمارة، لتقوم بنشر المرصد اليومي للأسعار بالحد الأدنى والأقصى.

الحملات التفتيشية وتعتبر المبادرة أيضاً جزءاً من مهام مراقبة ومتابعة السوق، حيث تم تكثيف الحملات التفتيشية في الأيام الأخيرة، من أجل طمأنة المجتمع، وحماية حقوق المستهلكين.

وسيتم نشر «المرصد اليومي» على منصات التواصل الاجتماعي، التابعة لاقتصادية دبي (@Dubai_DED) على تويتر، و(Dubai_ded) على إنستغرام، كما يمكن التقدم بأي شكوى حول ارتفاع الأسعار عبر البوابة الجديدة Price.ded.ae.