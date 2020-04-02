«كوناريس» منشغلة بالتصدير والسوق المحلي

قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى «كوناريس»: إنه على الرغم من الظروف الحالية إلا أننا منشغلون بعمليات التصدير وتلبية متطلبات السوق المحلية من منتجات الصلب مع الحرص على مراعاة معايير الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي لن تعيقنا عن القيام بمهامنا العملية، خاصة ونحن ندرك أننا نمر في ظرف مؤقت وسرعان ما ترجع الحياة إلى طبيعتها السابقة وترجع العجلة الاقتصادية إلى الدوران.

وأضاف أن محفظة منتجاتنا تضم ثلاثة خطوط، وندرس تحركاتنا بناء على الطلب، مستفيدين من قوة شبكة الربط التي تتمتع بها الإمارات ودبي.