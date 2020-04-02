«إمباور» ملتزمة بالوقاية ومستمرة بالخدمة

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن المؤسسة سجلت أداءً إنتاجياً متفوقاً لفرق العمل بعد تطبيق آليات العمل عن بعد في إطار التزامها بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات العليا، موضحاً أن الالتزام بتلك الإجراءات لم يمنع أو يؤثر في مواصلة تقديم خدمات التبريد لعشرات الألوف من المتعاملين في مختلف مناطق دبي ولأكثر من 1180 مبنى معدة لاستخدامات السكن والرعاية الصحية والمكاتب التجارية والفنادق وغيرها.

موضحاً أن المؤسسة نجحت في مواجهة تحدي الالتزام الكامل بمعايير الوقاية في توقيت تزامن مع قيامها بعمليات الصيانة السنوية وتعقيم محطاتها ومراكز خدمة المتعاملين وسكن العمال، ومواصلة عمليات تحديث بعض محطات التبريد إلى الجيل الثاني من أنظمة تبريد المناطق.