«ماي دبي» تعمل كالمعتاد

أكد ألكسندر فانت ريت، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي» لمياه الشرب، أن الشركة تعمل على النحو المعتاد، وأن طاقتها الإنتاجية المعتادة كاملة، فضلاً عن توافر إمكانية الزيادة في الإنتاج، بفضل توسع استراتيجي طبقته الشركة أخيراً. وأوضح أن «ماي دبي» تنتج نحو مليون وحدة يومياً، وهو ما يمثل الطاقة الإنتاجية المعتادة للشركة.

وتطرق ريت إلى التوسع في الإنتاج، فقال: «أتممنا لتونا تطبيق توسيع استراتيجياً في إنتاجنا تتيح لنا زيادة الإنتاج عند الحاجة».

وتابع قائلاً «شهدنا مؤخراً زيادة في الطلب على منتجاتنا من مياه الشرب المعبأة، وبينما قد تشكل هذه الزيادة تحدياً للآخرين، إلا أننا نواصل عملياتنا بشكل طبيعي، وعلى النحو المعتاد».