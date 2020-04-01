طيران الإمارات تحتفظ بمكانتها كأقوى علامة تجارية في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

احتفظت طيران الإمارات بمركزها الأول على قائمة أقوى العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمؤشر أقوى 10 علامات تجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في 2020، والذي صدر أمس عن شركة «براند فاينينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في تصنيف العلامات التجارية.



وكانت الناقلة قد حققت المركز الأول في إصدار 2019 من المؤشر أيضاً.



وصدر المؤشر ضمنياً مع مؤشر «ميدل إيست 50 2020» الصادر أمس أيضاً، والذي يرصد أغلى 50 علامة تجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط عن العام الجاري.



وارتفع رصيد طيران الإمارات على مؤشر أقوى 10 علامات تجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط هذا العام إلى 86,2 نقطة من أصل 100 نقطة، بالمقارنة مع 85,8 نقطة العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 0,50%.





واحتفظت طيران الإمارات هذا العام أيضاً بنفس تصنيف العام الماضي لقوة علامتها التجارية، وهو التصنيف «AAA» الذي يعد من تصنيفات الفئة المرتفعة.



وبلغ عدد العلامات التجارية الإماراتية على مؤشر هذا العام 4 علامات، حيث احتلت المراكز الأول، الثاني، السادس والتاسع، على التوالي.





واحتفظت شركة «اتصالات» بمركزها الثاني على مؤشر هذا العام، وهو نفس مركزها العام الماضي. وارتفع رصيد قوة العلامة التجارية لدى «اتصالات» هذا العام إلى 86 نقطة، بالمقارنة مع 84,6 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 1,6%. واحتفظت «اتصالات» أيضا من العام الماضي بالتصنيف «AAA» لقوة علامتها التجارية.



وقفز ترتيب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ثلاثة مراكز على مؤشر هذا العام، حيث باتت سادس أقوى علامة تجارية في المنطقة، بالمقارنة مع المركز التاسع العام الماضي.





وارتفع رصيد «دو» على المؤشر إلى 79,8 نقطة هذا العام، بالمقارنة مع 78,7 نقطة العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 1,8%. كما ارتفع تصنيف قوة العلامة التجارية لدى «دو» هذا العام إلى «AAA-»، بالمقارنة مع «AA+» العام الماضي.





وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في المركز التاسع، وبلغ رصيد قوة علامته التجارية هذا العام 79,5 نقطة، فيما جاء تصنيفه «AA+».



وفيما يخص مؤشر «ميدل إيست 50 2020»، فقد استأثرت الإمارات بعدد 17 علامة تجارية ضمن الــ 50 علامة تجارية الأغلى في المنطقة لهذا العام، منها 5 علامات ضمن الــ 10 أوائل.





جاءت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في المركز الثاني، وبلغت قيمة علامتها التجارية هذا العام 11,392 مليار دولار «حوالي 41,9 مليار درهم»، بارتفاع هائل نسبته 28,5%، بالمقارنة مع 8,865 مليار دولار «حوالي 32,7 مليار درهم». وارتفع تصنيف قيمة العلامة التجارية لدى «أدنوك» هذا العام إلى «AA+»، بالمقارنة مع «AA» العام الماضي.



وجاءت شركة «اتصالات» في المركز الثالث، حيث ارتفعت قيمة علامتها التجارية هذا العام إلى 8,473 مليار دولار «حوالي 31,1 مليار درهم»، بالمقارنة مع 8,304 مليار دولار «حوالي 30,5 مليار درهم» العام الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع 2%. واحتفظت «اتصالات» بنفس تصنيف قيمة علامتها التجارية الذي نالته العام الماضي، وهو «AAA».



وصُنًفٍت طيران الإمارات في المركز الخامس، بعلامة تجارية بلغت قيمتها هذا العام 6,860 مليار دولار «حوالي 25,2 مليار درهم»، مسجلة ارتفاع نسبته 9,4% بالمقارنة مع قيمتها العام الماضي، والتي بلغت 6,268 مليار دولار «حوالي 23,1 مليار درهم». وحافظت الناقلة على تصنيف «AAA» لقيمة علامتها التجارية، والذي حصلت عليه العام الماضي.



وكان المركز الثامن من نصيب بنك الإمارات دبي الوطني، والذي بلغت قيمة علامته التجارية هذا العام 4,130 مليار دولار «حوالي 15,1 مليار درهم»، مسجلاً ارتفاع نسبته 2,2% عن قيمة علامته التجارية العام الماضي، والتي بلغت 4,040 مليار دولار «حوالي 14,83 مليار درهم». وحصل البنك هذا العام على التصنيف «AA+» لقيمة علامته التجارية.





وجاء بنك أبوظبي الأول في المركز التاسع، بعلامة تجارية بلغت قيمتها هذا العام 4,028 مليار دولار «حوالي 14,79 مليار درهم»، مسجلاً ارتفاع نسبته 3,6% بالمقارنة مع قيمة العلامة في 2019، والتي بلغت 3,890 مليار دولار «حوالي 14,28 مليار درهم». وحصلت قيمة العلامة التجارية لبنك أبوظبي الأول هذا العام على التصنيف «AA-».





وفيما يخص باقي العلامات التجارية الإماراتية هذا العام على المؤشر، فهي: «دو» التي جاءت في المركز الــ 12، بنك أبوظبي التجاري «الـ 13»، اعمار العقارية «الـ 19»، بنك دبي الإسلامي «الـ 20»، مصرف ابوظبي الإسلامي «الـ 25»، موانئ دبي العالمية «الـ 26»، الاتحاد للطيران «الـ 30»، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، والتي جاءت في المركز الـ 32، «جيمس للتعليم» في المركز الـ 33، بنك رأس الخيمة «الـ 40»، بنك المشرق «الـ 43»، و«بروج»، التي جاءت في المركز الـ 46.





يُذكَر أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» جاءت في صدارة أغلى العلامات التجارية في الشرق الأوسط لهذا العام، حيث بلغت قيمة علامتها التجارية 46,77 مليار دولار، فيما نالت التصنيف «AA».