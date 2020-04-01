اللولو يرد الأموال المدفوعة عن مطهرات اليدين المسحوبة

المصدر: دبي ـ البيان

بعد قرار السلطات الصحية سحب عدد قليل من العلامات التجارية لمطهرات اليدين من السوق، قررت مجموعة اللولو رد المبالغ المدفوعة لأي شخص يعيد المنتج إلى المتاجر.

قال ناندا كومار في. رئيس التسويق والاتصالات في مجموعة اللولو: "سنقود برد المبالغ لأي شخص يقوم بإعادة المنتج إلى متاجرنا". وأشار أنه تم إزالة جميع المنتجات المسحوبة من المطهرات اليدوية من متاجرنا.

وأوضح: "حدثت هذه المشكلة في دفعة واحدة من منتج واحد وهو معقم Aloe +Vitamin E- وتمت إزالته من متاجرنا. ومع ذلك، يتوفر في متاجرنا أكثر من خمس علامات تجارية أخرى من مطهرات اليدين، والتي تتماشى تمامًا مع اللوائح المعمول بها".