«اتصالات» تحتفظ بالمركز الأولى إقليمياً والــ 13 عالمياً على قائمة أقوى العلامات التجارية

المصدر: دبي- سيد صالح

احتفظت شركة «اتصالات» بالمركز الأول إقليمياً والــ 13 عالمياً على قائمة أقوى العلامات التجارية لشركات الاتصالات لعام 2020، وذلك وفقاً لمؤشر أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم في 2020، والذي صدر أمس عن شركة «براند فاينينس» البريطانية الشهيرة المتخصصة في تصنيف العلامات التجارية.

وقفزت «اتصالات» هذا العام ثلاثة مراكز على مؤشر «تيليكوم 150 2020» لأغلى العلامات التجارية لشركات الاتصالات، حيث صعدت إلى المركز الــ 16، بالمقارنة مع المركز الــ 19 العام الماضي، بينما احتفظت هذا العام بصدارتها الإقليمية.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لــ«اتصالات» هذا العام إلى 8,473 ملايين دولار، بالمقارنة مع 8,304 ملايين دولار العام الماضي، وبلغت نسبة الارتفاع 2%.

وصدر المؤشر ضمنياً مع مؤشر «تيليكوم 150 2020» الصادر أمس أيضاً، والذي يرصد المؤشر أغلى العلامات التجارية لشركات الاتصالات على مستوى العالم عن العام الجاري.

وذكر ديفيد هيج، الرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينينس» في التقرير: «تستحق «اتصالات» الإطراء لكونها أطلقت حديثاً أسرع وأقوى شبكة للجيل الخامس من تقنيات الاتصالات في المنطقة. ويعزى هذا النجاح المستمر الذي تحققه «اتصالات» إلى دورها المتنامي في تنفيذي استراتيجية الابتكار الوطنية التي تنتهجها الإمارات وتأثيرها الطاغي في صياغة المستقبل الرقمي للمنطقة».

وارتفع رصيد «اتصالات» على مؤشر أقوى 20 علامة تجارية على مستوى العالم إلى 86 نقطة هذا العام، بالمقارنة مع 84,6 نقطة العام الماضي، مسجلةً نسبة ارتفاع بلغت 1,65%، فيما احتفظت الشركة بالتصنيف «AAA» الذي نالته العام الماضي، وهو من تصنيفات الفئة المرتفعة.