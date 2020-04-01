23.67 مليون اشتراك في خدمات قطاع الاتصالات مع نهاية 2019

المصدر: وام

ارتفع إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات / هاتف متحرك، هاتف ثابت ، انترنت / إلى 23.67 مليون مشترك تقريبا خلال شهر ديسمبر من العام 2019 وذلك وفق أحدث الإحصاءات التي أصدرتها اليوم هيئة تنظيم الاتصالات بزيادة قدرها 120 ألف اشتراك جديد مقارنة مع شهر نوفمبر من العام ذاته.

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك خلال ديسمبر 2019 نحو 18.278 مليون مشترك تقريبا مقارنة مع 18.178 مليون مشترك في شهر نوفمبر من العام ذاته وزادت نسبة انتشار الخدمة من 203.3 خط إلى 204.3 خط لكل 100 نسمة خلال فترة الرصد .

وتشكل عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك نحو 77.2% من إجمالي عدد المشتركين في جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات في دولة الإمارات.

ووصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق 14.655 مليون مشترك في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، في حين بلغ عدد المشتركين في خدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة 3.623 مليون في نهاية الشهر ذاته.

وعلى مستوى خدمة الانترنت فقد بلغ اجمالي عدد الاشتراكات 3.046 مليون اشتراك تقريبا في شهر ديسمبر الماضي.

أما على صعيد خدمة الهاتف الثابث فقد بلغ عدد المشتركين في شهر ديسمبر الماضي 2.345 مليون مشترك طبقا للإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

يشار إلى أنه وبحسب المعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك تشمل الاشتراكات الفعلية فقط وتحديدا أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ 90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة .. وفي خدمة الانترنت يقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف "الفعلي" وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.