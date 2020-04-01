"أبوظبي للأوراق المالية" يطالب الشركات بالإفصاح عن بياناتها الربعية في الوقت المحدد

المصدر: وام

أصدر سوق ابوظبي للأوراق المالية تعميما اليوم طالب بموجبه الشركات المدرجة في السوق الالتزام بالإفصاح عن بياناتها المالية المدققة عن الربع الأول من العام الجاري في مدة اقصاها 45 يوما من تاريخ انتهاء الربع المعني، مؤكدا على ضرورة أن تكون البيانات المالية الربعية مرفقة بتقرير مجلس الادارة وفقا للمعايير المعمول بها .

ويأتي طلب السوق من الشركات المساهمة العامة المدرجة بهذا الخصوص ترسيخا لمبدأ الافصاح والشفافية في الاعلان عن البيانات المالية في الوقت المحدد نظرا لما في ذلك من اهمية ومصلحة للمستثمرين وكافة المتعاملين بالأوراق المالية واستنادا الى الانظمة المعمول بها من قبل السوق.

وتنص المادة /4-2/ المعدلة من الأنظمة الخاصة بالسوق وقرارات مجلس إدارة السوق بهذا الشأن على قيام الشركات بتزويد السوق بالبيانات المالية ربع السنوية مراجعة من قبل مدقق حساباتها الخارجي خلال مدة اقصاها 45 يوما من تاريخ انتهاء الربع وبحيث تكون مرفق بها تقرير مجلس الادارة او تقرير مناقشات ادارتها .

ويجب على الشركة المدرجة الالتزام بإعداد بياناتها المالية المعتمدة وفقا لمعايير التقارير الدولية /أي أف أر أس / كما يشترط ان تتم عملية الافصاح عن البيانات إما قبل بداية الجلسة أو بعدها مع ضرورة اتباع جميع الشركات المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد تقرير مجلس الادارة او تقرير مناقشات اداراتها التنفيذية.