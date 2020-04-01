"تنظيم الاتصالات" تحذر من العروض الوهمية وروابط النصب الإلكتروني

المصدر: وام

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات جمهور المتعاملين من الرسائل المجهولة المصدر التي تصل إلى هواتفهم خلال هذه الفترة وتتضمن عروضاً ومكافآت نقدية وهمية.

ودعت الهيئة إلى عدم الانجرار وراء هذه العروض التي تمثل محاولات للنصب والاحتيال على الجمهور، ونبَّهت لخطورة الضغط على الروابط المرفقة في هذه الرسائل التي تؤدي إلى الإيقاع بالمتلقي في شباك الاحتيال والنصب الإلكتروني.

كما دعت الهيئة جمهور المتعاملين إلى الاطلاع على العروض الترويجية من مصادرها الرسمية.

جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات عملت خلال الفترة الماضية على رفع جاهزية مختلف النظم التكنولوجية والإلكترونية، لتفعيل نظام العمل عن بعد في الدولة، وتطبيق منظومة التعلم عن بعد، في إطار تعزيز ودعم الإجراءات التي تتبعها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحته.