دبي تضبط 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

ضبطت فرق التفتيش في دبي، أمس، 6 منشآت تجارية تمارس الاحتكار والغش التجاري وتضليل المستهلك، حيث تم مصادرة 1.5 مليون كمامة مجهولة المصدر ومعقمات وملصقات لعلامات تجارية تحمل بيانات مضللة عن المنتجات، وكانت هذه المنشآت، غير المصرح لها ببيع هذه المنتجات، تخطط لطرحها في الأسواق لكن الرقابة كانت بالمرصاد. تزامن ذلك مع تأكيد منافذ بيع كبرى، توافر المعروض من الكمامات والمعقمات، في فروعها المنتشرة في إمارات الدولة، وعدم وجود أي نقص فيها.

وقالت مجموعة اللولو العالمية لـ«البيان» إن هناك معروضاً كبيراً من الكمامات والمعقمات في جميع فروع المجموعة على مستوى الدولة وأنها توفر يومياً 1.6 مليون قطعة من الكمامات بسعر 29 درهما للصندوق الذي يضم 18 قناعاً، كما تحتوي مخازنها على كميات كافية. ونوهت إلى أنها توفر كميات كبيرة من الكمامات لبعض الدوائر.

وكشفت جولة لـ«البيان» أمس توفر الكمامات بأسعار مناسبة إضافة إلى استقرار أسعار المعقمات وتوفرها. كما أكدت إدارة كارفور هايبر ماركت تخصيص كميات كبيرة من الكمامات والمعقمات، مشيرة إلى أن المعروض من الكمامات على أرفف البيع يتم شراؤها بشكل سريع من قبل الزبائن، حيث تم توفير كميات إضافية بشكل كبير.