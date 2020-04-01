حكومة دبي تدعم «طيران الإمارات» برأس مال جديد

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله، سيد صالح

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن دعم مالي من حكومة دبي لـ«طيران الإمارات» ستعلن تفاصيله لاحقاً.

وأكد سموه في تدوينات عبر «تويتر» أمس، دعم حكومة دبي الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم أجمع من خلال ضخ رأس مال جديد، انطلاقاً من التزام الحكومة تجاه الناقلة الوطنية، وتأكيداً على القيمة الاستراتيجية الكبيرة التي تمثلها «طيران الإمارات» كإحدى الدعائم الرئيسة لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً، وكواحدة من الركائز المحورية لموقع الإمارة كأحد أهم مراكز الطيران في العالم، منوهاً سموه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.

وأشاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) بهذه الخطوة، ودعا باقي الحكومات في العالم إلى المسارعة بتقديم الدعم لشركات الطيران للحفاظ على استمراريتها في الأسواق. ووصف «أياتا» في تدوين عبر «تويتر» القرار بأنه قيادي وعظيم من حكومة دبي.

وفي تصريح لـ«البيان» قال محمد علي البكري، نائب رئيس «أياتا» إن شركات الطيران حول العالم تواجه صعوبات كبيرة تتمثل في بقائها خلال هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أنه يجب على الحكومات منحها الأولوية من خلال الحزم الاقتصادية الداعمة، إذ يعد دعمها مسألة ضرورية في تسريع عمليات تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل بعد انتهاء الأزمة.