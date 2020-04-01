اتحاد المصارف: سنتصدى للتحديات

المصدر: (دبي - البيان)

ناقش مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات في اجتماعه الأول لهذا العام عن بعد من خلال مكالمة فيديو، أحدث تطورات القطاع المصرفي وأولويات الاتحاد في ظل انتشار فيروس «كورونا» وآليات ضمان استمرارية العمليات المصرفية بالتعاون الوثيق مع المصرف المركزي ودعم قطاع الأعمال في الدولة.

وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس الاتحاد إن انتشار «كورونا» أدى إلى خلق تحديات، سيتصدى لها الاتحاد بالتكاتف، مشيراً إلى أن أهمية القطاع المصرفي تجعله يتحمل مسؤولية خاصة لحماية المجتمع والبيئة الاقتصادية في الدولة، حيث ستبقى أولوية الاتحاد القصوى، حيث سيفعل كل ما يلزم لدعم المصارف والمجتمع المحلي، في ظل هذه الظروف الصعبة.