ريم الهاشمي عبر فيديو عالمي: انعطافتنا للوفاء بوعدنا

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، في رسالة فيديو إلى العالم أن الإمارات ملتقى العالم وأرض التواصل، حيث الأحلام تصبح حقيقة.

وقالت «قد لا تزالون تذكرون تلك اللحظة عندما فازت دولتنا باستضافة إكسبو العالمي لعام 2020، منذ ذلك اليوم، وعبر مسيرة مليئة باللحظات السعيدة والتحديات وأنتم تشاركوننا في كل خطوة وكل لحظة منها، المهندس الذي أضفى إلى موقعنا الحياة، الطالب الذي آمن برسالتنا وجسّد محتواها، المتطوع الذي تقدم دون تردد ليشارك في رحلتنا».

وأضافت «تواصلتم مع أفراد ومجتمعات ودول من شتى أنحاء العالم، تؤمنون بمسيرتنا وتشاركون حكايتنا، وبينما واصلنا عملنا نحو أكتوبر 2020، بدأ عالمنا يعاني من أزمة لم يرَ العالم مثيلاً لها، محنة صعبة تأثرت بها المجتمعات في كل مكان، لذا لا بد لمسيرتنا من أن تتخذ منعطفاً مختلفاً، علينا تغيير تاريخ افتتاح إكسبو 2020 دبي».

واختتمت الرسالة قائلة «أما الآن، فلنقف مع أصدقائنا في مختلف أنحاء العالم، دعونا نتواصل ونتقارب أكثر، ونعمل معاً لنكون اليوم أقوى من أي وقت مضى، فعندما نتواصل ونعمل معاً، ونكون كلنا واحد، يمكننا تحقيقه معاً لا حدود له، وعدناكم وسنوفي، تواصل العقول وصنع المستقبل» في إشارة إلى شعار إكسبو دبي.