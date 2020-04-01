الإمارات تدعو مجموعة الـ 20 لتطبيق قواعد التجارة «المريحة»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، أنه سيتم قريباً بموجب قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، الذي صدر، أول من أمس، تشكيل لجنة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، والتي ستضطلع بمهام حيوية في هذا الملف، أبرزها اقتراح قائمة السلع الأساسية وتصنيف التجار المسجلين والمزودين الخارجيين واقتراح الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم، وكذلك إعداد السياسات الخاصة بمخزون الأمان وزيادة سعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المستهدفة. وأضاف أن من مهامها أيضاً إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وفي بلدان المنشأ.

وأوضح أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن الوزارة شرعت في تشكيل سجل المزودين والتجار، وسيتم الإعلان عنهم خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، دعا المنصوري خلال مشاركته في اجتماع وزاري استثنائي عبر الفيديو لمجموعة العشرين إلى أهمية تعاون المجموعة لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في العالم. وأكد أنه لن يتم الوصول إلى المستلزمات الطبية بدون تجارة، وأن التعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، ويعد تطبيق قواعد التجارة «المريحة» من المكونات الرئيسية لتسهيل حركة البضائع.

وقال، إن هناك حاجة ماسة للتركيز الاستراتيجي على عمل منسق صريح واستجابة واضحة في سياسات التجارة الملائمة لتحقيق الاستقرار وضمان الانتعاش الاقتصادي.