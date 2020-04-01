الإمارات الثانية عالمياً في إصدار السندات التجارية

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حقق سوق الصكوك العالمية نمواً ملحوظاً 2019 حيث سجل 130.2 مليار دولار من إجمالي الإصدار بنمو 41.6% مقابل 91.9 مليار في العام السابق وفق تقرير حالة الصكوك أصدرته «رام».

وأوضح التقرير أن الغرض الأساسي من جمع الأموال يتمثل في دعم العجز في ميزانية كل دولة وفيما يتعلق بإصدار صكوك الشركات، حيث احتفظت ماليزيا بأعلى مرتبة بقيمة 31.2 مليار دولار بحصة 55.3%.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 9.8 مليارات دولار (17.3%)، تليها السعودية بـ9.1 مليارات دولار أو 16.2%. وحافظت السعودية على صدارة سوق الصكوك السيادية العالمية بحصة 28.9% (21.4 مليار دولار).