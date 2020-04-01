سفراء مصر ولبنان وباكستان: تأجيل إكسبو دبي ضرورة تفرضها الظروف الحالية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكد عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية في الإمارات، أهمية طلب الدول ولجنة تسيير إكسبو، بتأجيل المعرض العالمي لمدة عام، في ظل الظروف التي يمر بها العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، وتعرض كافة القطاعات في كل الدول للضرر.

وقال السفير شريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة: تأثر العالم كله بشكل واضح بوباء «كوفيد - 19» والذي له أثر كبير على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد في العالم، ومع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، اقتنع العالم أنه لا سبيل لمواجهة الوباء سوى بتشديد القيود والإجراءات، خاصة التنقل لوقف انتشاره، مشيراً إلى تعليق العمل في عدد من المؤسسات وغلق للحدائق والمنتزهات وفرض قيود أكثر صرامة في مختلف دول العالم، وتأجيل العديد من الأحداث الكبرى في العالم. وأشار إلى قرار اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي كان من المقرر أن تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وأكد أن مصر تساند الإمارات، وتؤيد قرار لجنة تسيير إكسبو بتأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام ضمن الإطار القانوني المعمول به.

وأوضح أن مصر والإمارات تجمعهما علاقات قوية وتاريخية قائمة على الأخوة والصداقة، وتحرص قيادتا البلدين على تطوير العلاقات بشكل مستمر وتعزيزها على مختلف المستويات، فهناك تعاون اقتصادي واستثماري وتنسيق مواقف مشتركة في المنظمات الدولية، وبلغت درجات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات أعلى مستوياتها، فالعلاقات بين البلدين تتمتع بقدر كبير من التفاهم المشترك، مشيراً إلى أن الإمارات قدمت خير مثال للتعاون المستمر والتاريخي بين البلدين.

لبنان

من جانبه، أكد فؤاد شهاب دندن سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، أن لبنان يدعم تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت تأجيل أولمبياد طوكيو، وأوضح أن الظروف التي يمر بها العالم تستدعي التأجيل لتغير أولويات الدول.وأكد أن تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام يضمن مشاركة جميع الدول وعدم انسحاب أي دولة أو جهة والوصول إلى الرقم المستهدف بأعداد الزوار.

باكستان

إلى ذك، قال غلام داستجير سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، أن باكستان تتفهم تماماً التأثير الكبير الذي سببه انتشار «كوفيد - 19» على الصحة العامة والمجتمع والاقتصاد في مختلف دول العالم. وأشار إلى أن جميع دول العالم تبحث التداعيات الناتجة عن هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة. وأكد على دعم باكستان لتأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة عام، لضمان مشاركة جميع الدول.