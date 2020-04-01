«أمريكان إيرلاينز» تطلب 12 مليار دولار مساعدة حكومية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلنت شركة الطيران الأمريكية «أمريكان إيرلاينز» أنها ستتقدم بطلب للحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار في إطار العرض الحكومي ضمن خطة لدعم قطاع الطيران الذي يرزح تحت وطأة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أجبر شركات الطيران على تعليق كل الرحلات الخارجية عبر الأطلسي وعدد كبير من الرحلات الداخلية.ورصد الكونغرس الأمريكي 50 مليار دولار للقطاع في خطته الإنقاذية للاقتصاد والتي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار.

وجاء في مذكرة وجّهها المدير التنفيذي لشركة «أمريكان إيرلاينز» داغ باركر ورئيس الشركة روبرت أيسوم إلى الموظفين أن الشركة ستطلب الحصول على مساعدة بقيمة 12 مليار دولار، علماً أن هذا المبلغ يشكل نحو ربع المبلغ المخصص لإنقاذ القطاع.

وأوردت المذكرة نقلاً عن الرجلين «ننوي طلب الحصول على هذه الأموال ونحن واثقون... أنها ستسمح لنا بتخطي أسوأ السيناريوهات التي قد نواجهها».

وأضافت المذكرة أن الشركة تفتح الباب أمام «الإجازات الطوعية وخيارات التقاعد المبكر»، بما أنه «لا شك أنه سيكون عندنا موظفون أكثر مما نحتاج لتشغيل رحلاتنا في الأشهر القليلة المقبلة والتي تقلّصت بشكل كبير جداً».

وأوضحت أن قبول المساعدة المالية سيضمن دعم الرواتب ما سيسمح بتجنّب «الإجازات غير الطوعية أو الاقتطاع من الرواتب أو من التقديمات للأشهر الستة المقبلة».

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إنهم يدرسون إمكانية تملّك أسهم في شركات الطيران في إطار خطة إنقاذ القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن تفاصيل المساعدة المالية لن تدرس إلا بعد تقديم الشركة طلباً رسمياً للحصول عليها.