«الإمارات للشحن الجوي» تكيّف عملياتها لربط العالم

المصدر: (دبي - البيان)

هبطت إحدى طائرات «الإمارات للشحن الجوي» في مطار ساو باولو البرازيلي حاملة 500 ألف طقم فحص «كوفيد-19». وقد جرى نقل هذه الحمولة من مدينة جوانزو الصينية عبر دبي، وسوف تليها شحنة أخرى مماثلة إلى ذات الوجهة.

وشغلت الناقلة رحلتي تشارتر نقلتا نحو 200 طن من الإمدادات الصحية، مثل معقم اليدين والأقنعة الواقية والقفازات، من هونغ كونغ إلى سيدني، في حين حملت رحلة أخرى إمدادات طبية إلى كراتشي.

ونقلت إحدى طائرات الإمارات للشحن الجوي البوينغ 777F على رحلة تشارتر خاصة نحو 100 طن من مواد الإغاثة، بما في ذلك معدات المستشفيات، إلى ميلانو.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «قمنا من خلال السيناريو الجديد بدمج العمليات وخفض التكاليف، كما حوّلنا أيضاً جميع عمليات المناولة مؤقتاً إلى مطار دبي الدولي. وبذلك نضمن الاستجابة السريعة لطلبات عملائنا الواردة من جميع أنحاء العالم».