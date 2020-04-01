إينوك تحثّ عملاءها على الدفع الرقمي

المصدر: (دبي- وام)

حثت مجموعة إينوك عملاءها على استخدام منصة ENOCPay للدفع الرقمي التي تُقصي الحاجة لاستخدام النقد أو البطاقات وذلك بكل أمان وسهولة عبر جميع محطات الخدمة التابعة لها في دولة الإمارات. جاء ذلك انسجاماً مع جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي بهدف مكافحة فيروس «كورونا».

وتوفر منصة ENOCPay للعملاء القدرة على التزوّد بالوقود دون الحاجة لأي تلامس مع أجهزة الدفع أو موظفي المحطة ودون الحاجة لحمل البطاقات أو النقود الورقية أو النزول من المركبة وذلك من خلال التطبيق الرقمي الذي يمكن تحميله من متاجر App store أو Google Play لإجراء جميع عمليات الدفع في محطات الخدمة بما فيها متاجر زووم.

وقال سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «لطالما حرصنا على صحة وسلامة عملائنا كأولوية قصوى في مجموعة اينوك واليوم نحث العملاء على استخدام تطبيق ENOCPay للحد قدر الإمكان من التلامس غير الضروري وذلك للحفاظ على صحتهم وصحة كافة أفراد المجتمع».