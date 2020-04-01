30 رائد أعمال يتأهلون لـ «برنامج تطوير مهارات الشباب الموا طن»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، عن اختيارها 30 من أصحاب المشاريع الناشئة ورواد الأعمال من الشباب المواطن للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد ضمن برنامجها الأول من نوعه «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن».

وسينخرط المشاركون في الأكاديمية، التي أطلقتها «دبي للمشاريع الناشئة» بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، في تدريب متخصص حول مختلف المواضيع التي تهم رواد الأعمال وتشمل كيفية التخطيط لنموذج العمل التجاري، وأهمية المبيعات لأصحاب المشاريع الناشئة بالإضافة إلى كيفية إعداد عرض تقديمي للمشاريع التجارية وعرضه بطريقة مميزة واستثنائية. وستبدأ نشاطات الأكاديمية في يونيو القادم.

كما ستقوم بتنظيم جولة تنافسية لرواد الأعمال الـ30 المشاركين في الأكاديمية، وذلك خلال نهاية فترة الأكاديمية، لاختيار 5 فائزين من رواد الأعمال الإماراتيين بهدف مساعدتهم لتحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع واقعية ناجحة.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي أن «برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن» استقبل 75 طلب مشاركة، ونجح بجذب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة الإماراتية ومن مختلف الأعمار، لافتة إلى أن 60% من إجمالي عدد المشاركين لم يتلقوا أو يشاركوا سابقاً في أية تدريبات وورش عمل خاصة بريادة الأعمال، معتبرة أن مشاركتهم في هذا البرنامج اعتراف بأن «دبي للمشاريع الناشئة» نجحت بأن تكون وجهة أساسية لرواد الأعمال الإماراتيين.، مشيرة إلى أن البرنامج يعكس التزام «دبي للمشاريع الناشئة»بدعم الشباب المواطن، وتفعيل دوره ومساهمته في نمو القطاع الخاص.

وقال هانس كريستنسن، نائب الرئيس – مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»: «إن الاستثمار في الشباب والعمل على تأهيلهم للمستقبل يأتي في صلب أولويات مركز»ديتك«. ونفخر بالتعاون مع غرفة دبي لنقدم التدريب والتوجيه للشباب ورواد الأعمال الإماراتيين لتمكينهم من تخطيط وتنفيذ حلول مبتكرة ونوعية خاصةً على الصعيد التكنولوجي.

كما يسعدنا تقديم الدعم المطلوب وتوفير كافة الإمكانات والتسهيلات للشركات الفائزة لتطوير مشاريعها مستقبلاً، وذلك من خلال»ديتك فينشرز«الذراع الاستثمارية لـ»ديتك«، حيث نقدم للشركة الفائزة مكتباً مرناً مجاناً لعام في مركز ديتك، كما ستحظى شركات أربع أخرى من المتنافسين النهائيين».